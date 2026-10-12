Эксперт Смирнов: большое число заявок может ухудшить кредитную историю

Подача слишком большого количества заявок на кредиты в несколько банков может привести к ухудшению кредитной истории, поскольку это могут расценить как отчаянный поиск денег. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, каждый запрос от банка на просмотр кредитной истории фиксируется. Если запросов слишком много, кредиторы могут решить, что человек отчаянно ищет деньги, и это снизит его рейтинг. Смирнов посоветовал не подавать слишком много заявок.

Эксперт напомнил, что просрочки по кредитам также непременно скажутся на кредитной истории. По его словам, даже одна просрочка может значительно снизить рейтинг и остаться в истории на несколько лет.

Смирнов подчеркнул, что необходимо всегда контролировать уровень закредитованности, не брать новые кредиты, пока не погашены старые, и внимательно читать договоры. Он добавил, что при подписании документов следует убедиться, что понятны все условия, особенно скрытые комиссии и дополнительные услуги.