Эксперт: Скидки на автомобили 2024 года стоит ожидать к весне

Ближе к весне в России ожидаются скидки на автомобили 2024 модельного ряда. Тем не менее это будут лишь разовые акции, уверен автоэксперт Егор Васильев.

«Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл», — пояснил специалист в комментарии агентству «Прайм».

По его словам, подобные акции сейчас будут невыгодны дилерам, так как означают сокращение маржи.

В то же время вероятность предоставления скидок повысит снижающийся спрос. Это повлияет на конкуренцию между производителями и приведет к тому, что им придется бороться за покупателей. Финансовых возможностей здесь больше у производителей из Китая.