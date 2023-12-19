Эксперт сказал, когда и как повлияют новые правила льготной ипотеки на цены квартир в РФ

Уже в январе 2024 года после 15-го числа или ближе к концу месяца в России новые правила выдачи льготной ипотеки должны отразиться на ценах на недвижимость. Об этом заявил эксперт данного рынка Алексей Кричевский, пишет «Лента.Ру».

Напомним, с 23 декабря стартует выдача льготных ипотек по новым правилам – теперь первоначальный взнос по таким кредитам будет 30%, хотя ранее был равен 20%. Однако до конца года такие ограничения еще не успеют повлиять на жилищный рынок, полагает Кричевский.

По его мнению, сначала рост цен просто «остановится». Может, покупатели смогут «поймать» лоты с хорошими скидками. Однако потом, «первичка» продолжит медленно-медленно расти, а «вторичку» ждет стагнация на некоторое время.

При этом прямое влияние на динамику цен новостроек новые правила выдачи ипотеки не окажут, полагает эксперт. Он напомнил, что цены на «первичку» формируются исходя из стоимости строительных материалов, курса валют и дефицита рабочих рук.

«Дополнительные корректировки в льготных продуктах, в свою очередь, позволят удерживать спрос на балансе в соответствии с темпами роста предложения», — подвел итог эксперт рынка недвижимости.