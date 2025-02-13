Эксперт: Сезон аллергии начнется раньше из-за аномально теплой зимы

Из-за аномально теплой зимы сезон аллергии может начаться раньше: в столичном регионе уже цветет ольха, а в первых числах марта ожидается начало цветения березы. Кроме того, теплая погода способствовала активизации некоторых видов грибков, вызывающих аллергические реакции.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью «Радио 1», что истинная причина аллергии заключается вовсе не в аллергенах, а в проблемах с иммунной системой.

«Причина, на самом деле, в нарушении функции иммунной системы. Она отвечает за реакции на все чужеродные вещества. Если она не справляется, ослаблена, например, какими-то хроническими болезнями, радиаций, химией, то реагирует истерически. Это и есть аллергия», — пояснил специалист.

Для избавления от аллергии, по мнению врача, необходимо провести полное обследование организма, выявить причины нарушения работы иммунной системы и устранить их. «Тогда аллергия уйдет навсегда. Организм будет справляться и с пыльцой, и с запахами, и с парфюмерией, и с косметикой, и со всем прочим. Если мы вылечим хронические инфекции, проблемы с пищеварением, то и реакция восстановится», — добавил он.