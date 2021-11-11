Эксперт: Сейчас ведется дополнение русской орфографии, а не ее реформа

Минпросвещения не проводит реформу русской орфографии, а совершенствует и дополняет уже существующие правила. Таким мнением поделился с РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

Эксперт напомнил, что проект скорректирует предыдущий свод правил орфографии, датированный 1956 годом.

«Те, кто считают, что на днях случилась реформа русской орфографии, — не правы. На сегодняшний день мы имеем дело с совершенствованием и дополнением свода правил русской орфографии. Нет никаких изменений, только дополнение и детализация тех областей, которые ранее не были в центре нашего внимания», — объяснил он.

Осадчий напомнил, что за прошедшие годы в русский язык вошло множество новых слов, соответственно, в уже существующих правилах появились лакуны, которые необходимо заполнить. И хотя с 1956 года вышли различные справочники орфографии, считающиеся авторитетными, они не имели силы академического свода правил. Новая версия свода правил — это результат работы академического коллектива при участии госоргана, этот статус важен.