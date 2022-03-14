Общественник: Сейчас важно научиться уважать чужое мнение

Сегодня только взаимная поддержка позволит сохранить и укрепить российское общество. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Молодежного парламента РТ Артур Камалеев.

«Нам необходимо объединиться, сплотиться вокруг всего, что происходит. Сейчас в жестком ключе проявляется русофобия. Мы видим это по репликам из-за рубежа, притеснению наших граждан — в том числе дальнобойщиков, которые неоднократно подвергались физическому воздействию», — поделился общественник своим видением ситуации.

При этом он поддержал решение по ограничению в России доступа к социальным сетям корпорации Meta. «Очевидно деструктивное поведение со стороны соцсетей, таких как Facebook и Instagram. К счастью, их уже закрыли», — заявил он.

По мнению Камалеева, пока не завершится специальная военная операция, следует проявлять сдержанность в суждениях и уважать друг друга.

«Нашу страну сейчас пытаются провоцировать со всех сторон, в том числе и изнутри. Внести панику и сумятицу. Даже на бытовом уровне неспокойно — родители ссорятся со своими детьми. Чтобы этого не было, важно успокоиться и демократичнее относиться к окружающим. Общаться с пониманием, с доброй позиции», — добавил он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.