Руководитель проекта «Мечтай со мной»: Сейчас важно объединиться и преодолеть разногласия

В непростой ситуации, сложившейся в Донбассе, множество россиян хотят оказать поддержку временным переселенцам из Луганской и Донецкой республик. В частности, всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил акцию «Дарим вместе», благодаря которой все неравнодушные люди могут поздравить детей, эвакуированных из Донбасса, с днем рождения. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель проекта Тимур Сафин.

«Я, как представитель некоммерческого сектора, благотворительной организации, считаю, что сейчас необходимо объединяться и делать то, что мы умеем и должны. Мы запустили специальную акцию „Дарим вместе“, чтобы помочь поздравить детей — беженцев из Донбасса с днем рождения. Мы хотим, чтобы ребята поверили в чудо и обрели тепло вдали от дома. Им сейчас очень сложно. Я убежден, что крайне важно преодолеть разногласия и хорошо делать свое дело», — поделился собеседник агентства.

Он объяснил, что команда проекта «Мечтай со мной» постоянно находится на связи с волонтерами, пребывающими в пунктах временного размещения переселенцев. От волонтеров поступает информация о том, какие подарки хотели бы получить на день рождения дети.

«Наша профессиональная деятельность — исполнять желания тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, — подчеркнул Сафин. — Акция запустилась только 3 марта. На сегодняшний день получены уже десятки тысяч рублей. Действительно хорошее начало. Есть огромное количество людей со всей России, которые хотят оказать поддержку беженцам. Это прекрасная возможность протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается».