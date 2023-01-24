Эксперт по СМИ: Сегодня даже сельские газеты должны становиться медиахолдингами

Тенденции развития СМИ сегодня таковы, что каждое из них обязано быть мультимедийным, чтобы удерживать свою аудиторию. Таким образом, даже маленькая сельская газета становится целым медиахолдингом, который и выпускает печатный контент, и ведет социальные сети, и снимает видео, и делает кучу других вещей. Об этом на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил руководитель Департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

«Фокус внимания с классической коммуникации смещается на диджитал. Традиционные медиа всё меньше работают, но сильно развиваются их социальные сети. Сейчас даже сельские газеты становятся медиахолдингами. Помимо самой газеты, у них есть свой сайт, социальные сети, причем как можно больше, многие используют формат подкаста. Это мультимедийная большая площадка, которая старается завоевать аудиторию от мала до велика», — пояснил спикер.

При этом, по мнению Коляды, сейчас стираются границы между пиаром и маркетингом, пиаром и SMM. Выигрывают сейчас те, у кого все эти процессы объединены.