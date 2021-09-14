Эксперт назвал необоснованной необходимость выходных после прививки от Covid-19

Предоставление россиянам трех выходных дней после каждого этапа вакцинации от коронавируса не имеет никакого научного обоснования, но может иметь определенный социальный смысл. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций — врач-инфекционист и иммунолог Георгий Викулов, передает радио Sputnik.

Ранее глава Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Минтруд РФ, Совет Федерации и Госдуму обращение, в котором предложил предоставлять гражданам России по три выходных дня после каждой прививки от коронавируса. Он уверен, что работодатели должны оплачивать эти выходные дни в полном объеме.

Винокуров высказал мнение, что эта социально направленная акция для ускорения темпов вакцинации среди населения не имеет научного обоснования.

«Никакого научного объяснения этому нет, это исключительно социально направленная акция. Это могут сделать для стимуляции прививочной кампании, чтобы было некое поощрение со стороны работодателей. Человеку могут дать отдохнуть. Например, донорство крови дает только один выходной, то есть в день сдачи крови человеку дается оплачиваемый выходной. А здесь еще более лояльный подход», — пояснил эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив выступили с предложением предоставить россиянам, прошедшим вакцинацию от ковида, три оплачиваемых выходных дня.