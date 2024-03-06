Эксперт: Сборы российского кинопроката в 2024 году могут превысить показатели 2023-го

Общие сборы российского кинопроката в 2024-м могут быть больше, чем в 2023 году. К слову, в тот год «российское кино» заработало больше 40 млрд рублей на сборах.

Как сказал советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, в первом квартале текущего года уже прогнозируют около 20 млрд рублей. Поэтому превысить общие показатели по сборам 2023 года вполне реально, говорит эксперт.

«Есть релизы, которые запустятся в апреле, будут идти в майские праздники. В принципе, я думаю, что и мертвый сезон удастся перекрыть», - цитирует Толстого ТАСС.

Отметим, что «мертвым сезоном» в кинотеатрах называют лето, потому что в этот период времени выходит мало фильмов.

Напомним, в январе 2024 года российский прокат заработал почти столько же, сколько за весь 2016 год, а именно 8 млрд рублей (в 2016-м было 8,6 млрд). Интересно, что сборы топ-5 самых кассовых российских фильмов уже составляют от 1,1 до 3,8 млрд рублей по состоянию на 6 марта.

Причем Толстой подчеркнул, что ряд компаний хотят выпустить картины в летние, так называемые «мертвые» месяцы. Причина «готовности пойти на риск» - меньше конкуренция.

«У нас задача, чтобы каждую неделю появлялись новые релизы. Не может каждую неделю появляться блокбастер, но заполняемость кинозалов должна быть. <...> Если все пойдет по тому, как мы видим и планируем, этот год будет очень плодовитый», - прогнозирует Толстой.

При этом роль в успешности проката сыграет и долгий по продолжительности показ картины на больших экранах. Спикер отметил, что не каждый может пойти в кино сразу: кто-то ждет и следит за киноновинками, а кто-то идет через «сарафанное радио», а кто-то предпочитает спокойные семейные походы в кино. Длинный прокат добавляет и количество зрителей, и финансовую составляющую, заключил Толстой.