Эксперт: Саммит БРИКС станет большой международной рекламой для Татарстана

Саммит БРИКС, который 22-24 октября пройдет в Казани, станет большой международной рекламой для всего Татарстана, так как соберет гостей со всего мира. Об этом на лекции «БРИКС: как формируется новая геополитическая реальность?» проекта «Казанские диалоги» сообщил директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России Александр Бобров.

«В ближайшие несколько недель город будет наполняться огромным количеством гостей. Прежде всего, делегациями, обслуживающими глав государств, правительств и министров иностранных дел. Но помимо них приедут журналисты, простые граждане, которых заинтересовал саммит. Они будут досконально изучать все, что происходит в республике. От гостеприимства будет зависеть их общее восприятие саммита. Нужно их обаять и создать комфорт. Чтобы когда они вернулись на Родину, рассказывали, что в России можно поехать не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в Татарстан. Такая большая международная реклама», – заявил он.

Слушателями лекции и участниками диалога стали казанские школьники и студенты, которых интересует тема предстоящего саммита. Бобров рассказал им об истории возникновения БРИКС, основных особенностях объединения и странах – членах организации.

Своими впечатлениями от Казани поделился с ребятами вице-президент Исследовательского фонда Observer Десаи Дхавал (Индия). Он признался, что очень впечатлен городом и планирует приехать ещё и в качестве туриста.

«Казань презентует сама себя прекрасно. Это город спокойствия, культуры и умиротворения. Уверен, что я сюда приеду не только как официальный представитель своей страны, но и привезу свою семью, потому что это стоит увидеть», – отметил гость из Индии.

Он подчеркнул, что от того, что будет происходить на саммите БРИКС в Казани, будет зависеть будущее всего человечества. Именно там предстоит найти решения для многих ключевых задач на международном уровне.