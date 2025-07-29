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Общество 29 июля 2025 18:02

Эксперт Самиев: После 7 августа банки пересмотрят условия по льготной ипотеке

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Эксперт Самиев: После 7 августа банки пересмотрят условия по льготной ипотеке
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Временная мера, по которой банки получали повышенные компенсации по ряду льготных ипотечных программ – в том числе семейной, дальневосточной и арктической, – перестанет действовать в России с 7 августа. Это, по мнению главы агентства «БизнесДром», председателя комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам Павла Самиева, может заметно сократить объемы таких кредитов.

С февраля по начало августа государство доплачивало банкам 3 процентных пункта по семейной ипотеке и 3,5 – по дальневосточной и арктической. Это позволило держать процентные ставки для заемщиков на льготном уровне и при этом сохранить банкам прибыль. Раньше компенсации были ниже и рассчитывались по формуле: ключевая ставка Центрального банка плюс определенная надбавка, за вычетом конечной ставки по льготной программе.

Самиев объяснил, что даже с увеличенными выплатами участие в этих программах едва приносило банкам доход. После отмены доплат, скорее всего, они начнут сворачивать выдачи или вводить более строгие условия.

Он также напомнил, что раньше банки частично компенсировали убытки за счет комиссий от застройщиков, но с мая 2025 года этот способ запретили. Теперь, без дополнительной поддержки, участие в льготных ипотечных программах может стать для банков экономически невыгодным.

Если новых субсидий не будет, добавил Самиев, банки начнут ужесточать требования к заемщикам и ограничивать доступность таких кредитов. Это скажется в первую очередь на семьях, которым ипотека с господдержкой особенно важна.

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