Эксперт Сафонов: МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей

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Минимальный размер оплаты труда в 2027 году должен составить 28 935 рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, эта конкретная цифра официально заложена в проект федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенный правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу.

Сафонов уточнил, что по сравнению с уровнем 2026 года, в котором МРОТ составляет 27 093 рубля, в 2027 году минимальная зарплата увеличится на 6,8%. Такое изменение напрямую связано с ожидаемым темпом роста средних зарплат в стране, поскольку при их увеличении пропорционально повышается и гарантированный государством минимум.

От МРОТ зависит не только минимальный размер зарплаты, но и минимальный размер больничных листов, пособия по беременности и родам для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса.