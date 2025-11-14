Эксперт Садреев рассказал, кто чаще всего покупает частные дома в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Частные дома в Татарстане покупают семьи, а также пожилые люди. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

«Есть две категории, которые в основном покупают частные дома в Татарстане. К первой относятся семьи с детьми или пары, которые планируют завести детей», – сказал собеседник агентства.

Вторая категория покупателей – люди пожилого или старшего возраста.

«Как правило, это люди, у которых уже выросли их дети, даже есть внуки. Такая пара не хочет жить в квартире и покупает небольшой дом площадью 80-100 кв. м. в пригороде Казани, вдали от городской суеты, чтобы спокойно жить, заниматься хозяйством», – заключил Садреев.