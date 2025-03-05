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Общество 5 марта 2025 18:56

Эксперт Садреев рассказал, что делать дольщикам, если застройщик затянул сдачу дома

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Если застройщик перенес сроки сдачи домов в эксплуатацию, то в таком случае дольщики могут подать в суд и взыскать неустойку. Такую рекомендацию дал вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана, директор компании по недвижимости Руслан Садреев, чьи слова приводят «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что в Челнах застройщики ЖК «Новое побережье» и «Отражение» перенесли сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

Как подчеркнул эксперт, застройщик при задержке срока строительства обязан связаться с дольщиком и направить ему соглашение о переносе сроков по сдаче дома по договору долевого участия. Причем покупатели могут и не расторгнуть договор в таком случае, так как за последние годы жилье сильно подорожало, отметил Садреев.

Также при задержке сроков сдачи объекта дольщик может решить вопрос напрямую с застройщиком.

В любом случае, каждая ситуация рассматривается индивидуально, добавил Садреев.

#застройщики #сдача дома #Татарстан #полезная информация
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