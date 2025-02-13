Эксперт: с марта россияне смогут поставить машину на учет без ОСАГО

С 1 марта этого года в России вступает в силу закон, согласно которому водители смогут зарегистрировать или снять с учета свой автомобиль в ГИБДД, не предъявляя полис ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Эксперт напомнил, что закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 8 июля 2024 года, отменяет обязательное наличие ОСАГО при регистрации транспортных средств. Кроме того, он позволяет владельцам снимать с учета в ГИБДД автомобили, находящиеся в угоне или похищенные, на основании заявления.

«Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», – рассказал Хаминский.

По словам юриста, если новый владелец не собирается сразу эксплуатировать автомобиль или у продавца нет действующего полиса ОСАГО, для перегона машины в ГИБДД и обратно предусмотрена возможность оформления полиса на короткий срок. Он подчеркнул, что такая страховка может быть оформлена даже на один день

«Автовладельцам также надо иметь в виду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей», – заключил Александр Хаминский.