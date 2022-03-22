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Ру Тат
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Общество
22 марта 2022  06:30

Эксперт: С 1 апреля пенсии вырастут у 4 млн россиян

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С 1 апреля в России ожидается рост социальных пенсий и пенсий по гособеспечению. Повышение составит 8,6% и затронет 4 млн жителей страны. Об этом со ссылкой на замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву сообщает агентство «Прайм».

Эксперт уточнила, что дети-инвалиды также являются получателями соцпенсий, ряд граждан получают сразу две выплаты, к примеру ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды по военной травме.

Григорьева напомнила, что индексация данных пенсий с учетом повышения прожиточного минимума за предыдущий год регулярно проходит с 1 апреля. Сначала ожидалось, что выплаты будут проиндексированы на 7,7%, однако затем по поручению Президента России Владимира Путина показатель был повышен до 8,6%.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — отметила замдекана экономического факультета РУДН.

#пенсии #индексация пенсий
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