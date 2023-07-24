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Эксперт: «Рынок недвижимости в РТ показывает чудеса активности»
В июне Росреестр по Татарстану зарегистрировал максимальное с июня 2022 года число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — 1964. «Несмотря ни на что, рынок недвижимости показывает чудеса активности», — отметила в своем Telegram-канале руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
Гизатова пояснила «Татар-информу», почему оживился покупательский спрос. «Во-первых, в мае совершали сделки люди, подгоняемые информацией о том, что будет ухудшение условий по ипотеке — увеличится размер первоначального взноса. Во-вторых, в июле все ждали повышения ключевой ставки. Кроме того, сказался отложенный спрос», — перечислила она.
Еще один фактор, по мнению собеседницы «Татар-информа», заключается в том, что к июню многие объекты застройщиков перешли в более высокую степень готовности. Это тоже послужило толчком для сделок.
Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Пишут, что цены на квартиры выросли. Это не так»: что ждет рынок жилья в Казани».
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