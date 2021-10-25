Эксперт: Рынок электронной торговли в Татарстане в 2021 году достигнет 70 мрлд рублей

Объем рынка электронной торговли в Татарстане по итогам 2021 года вырастет на 52% и составит 70 млрд рублей, спрогнозировал партнер Data Insight «Онлайн-торговля в Татарстане 2021» Федор Вирин в ходе проходящей в Казани Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам.

«Предварительный прогноз на 2021 год: Объем рынка электронной коммерции в Татарстане составит 70 млрд рублей (+52%). Основной драйвер роста: развитие инфраструктуры интернет-торговли в Казани и следующий за этим рост привычек жителей столицы к онлайн-покупкам», — уточнил эксперт.

По оценке Data Insight, селлеры из Татарстана составляют более 5% от всех продавцов в стране. Число их магазинов за 9 месяцев 2021 года выросло примерно в 8 раз.

Ранее сообщалось, что темпы роста рынка электронной торговли в республике в 2021 году опередили средние показатели по России. При этом количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за 9 месяцев этого года увеличилось в 5 раз – с 3 тыс. на конец декабря 2020 года до 16 тыс. на конец сентября 2021 года.