Общество 23 ноября 2025 11:51

Эксперт Рыбальченко считает необходимым закрепить наличие детских кресел в такси законом

Эксперт Рыбальченко считает необходимым закрепить наличие детских кресел в такси законом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водителей такси необходимо обязать иметь в автомобиле детские кресла: как минимум одно – в эконом-классе и не менее двух – в комфорт-классе и выше. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что безопасная перевозка детей должна быть обязательным условием для любого такси.

Рыбальченко отметил, что подобные требования следует закрепить на законодательном уровне. По его словам, нормы о наличии детских кресел, включая кресла для новорожденных, нужно включить в правила лицензирования таксомоторных услуг.

Сейчас, чтобы поехать с ребенком, пассажиры вынуждены заказывать машину по специальному тарифу или заранее указывать необходимость детского кресла. В противном случае автомобиль может приехать без бустера.

За перевозку ребенка без удерживающего устройства действует штраф в размере 3 тыс. рублей, а в сентябре Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который повышает сумму штрафа до 5 тыс.

Детей до года перевозят в автолюльке, от одного до семи лет – в детских автокреслах, от семи до одиннадцати – с использованием удерживающих систем. Без кресла могут ездить только дети старше 12 лет и ростом от 150 сантиметров.

