Эксперт Рыбальченко предложил разрешить регионам повышать возраст продажи алкоголя

Регионам следует предоставить право самостоятельно повышать возраст, с которого разрешена покупка алкогольной и табачной продукции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что инициативы по повышению минимального возраста продажи алкоголя обсуждаются уже давно. В частности, Минздрав России рекомендует установить планку на уровне 21 года, и общественные эксперты в целом поддерживают эту идею.

На федеральном уровне соответствующее решение до сих пор не принято и не закреплено законодательно. В связи с этим Рыбальченко считает целесообразным наделить регионы правом самостоятельно увеличивать возрастной порог для продажи алкоголя.

По его оценке, многие субъекты РФ поддержали бы такую меру и приняли бы решения достаточно быстро. При этом, по мнению общественника, аналогичный подход можно было бы применить и в отношении табачной продукции.

Рыбальченко подчеркнул, что основная цель инициативы заключается в снижении доступности алкоголя и табака для молодежи, в том числе для школьников. Он отметил, что сокращение потребления спиртного и табака напрямую связано с ограничением их пространственной, временной и ценовой доступности.

Эксперт добавил, что если государство действительно намерено достигать целевых показателей по снижению смертности и росту ожидаемой продолжительности жизни, зафиксированных в стратегических документах, подобные меры необходимо принимать без промедления.

В настоящее время в России алкогольную продукцию могут приобретать граждане, достигшие 18 лет. В июле сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет продажи всех видов алкоголя лицам младше 21 года.

В пояснении к инициативе, ссылаясь на данные Минздрав, она указывала, что головной мозг человека в среднем окончательно формируется лишь к 21 году, а употребление алкоголя может негативно сказаться на его развитии.