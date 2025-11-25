Решения IV пленума ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва отражают алгоритм научно-обоснованного и сбалансированного движения страны по пути модернизации. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Саратовского отделения ОРКД Владимир Ручин.

По его словам, глобальное сообщество сегодня характеризуется как «общество риска», где растут угрозы мировой войны, экологические катастрофы и социальная нестабильность на Западе. В этих условиях Китай демонстрирует последовательное развитие, основанное на ценностях традиционной культуры и единстве партии и народа.

Эксперт подчеркнул, что материалы пленума мотивируют население на конструктивное взаимодействие с государством, где приоритетом является достоинство граждан.

«Содержание материалов пленума мотивирует широкие народные массы на конструктивное взаимодействие с государством, которое в качестве основополагающего принципа использует такое понятие как достоинство граждан в отличие от безответственности американской внутренней политики, ассоциируемой с действиями американского государства на подмандатных территориях», – пояснил Ручин.

Он также отметил гуманитарный контекст решений, сочетание анализа и прогнозирования успешного государственного строительства и высокую компетентность коллективного руководства страны.

Ручин обратил внимание на значение идей Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании «Сообщества единой судьбы человечества» как ответа на глобальные вызовы, связанные с эгоистической политикой отдельных стран.

В качестве примера он привел торжества, посвященные 80-летию победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне, на которых был подчеркнут национальный дух и единство народа.