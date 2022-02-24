Эксперт: «Рублевая система страны на сегодняшний день абсолютно устойчивая»

Большие золотовалютные резервы и отсутствие внешних долгов у государства обеспечивают стабильность и устойчивость всей финансовой системы России. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявил эксперт Общественной палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам, член общественного совета Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана Фанис Хусаинов.

По словам собеседника агентства, нынешняя волатильность на биржевых торгах во многом связана с действиями спекулянтов, которые пытаются получить прибыль от «скачков» акций и индексов. Это не имеет ничего общего со стабильностью банковской системы страны, которая находится на достаточно высоком уровне.

«Банковская система России, рублевая система, на сегодняшний день — очень устойчивая. Да, фиксируется рост доллара и евро, но это лишь временные явления. Рубли не закончатся ни в банках, ни в банкоматах», — сказал эксперт.

Он добавил, что в отличие от 1990-х годов сейчас страна практически не имеет внешних долгов, а стабильность финансовой системы защищена значительными золотовалютными резервами.

«Есть большие золотовалютные резервы, и финансовая система абсолютно устойчива к сложившейся ситуации. Есть спекулятивные моменты, но эти явления присутствуют в любой рыночной экономике», — подчеркнул Фанис Хусаинов.

В заключение он также обратил внимание, что за прошедшие годы страна смогла добиться и продуктового суверенитета, это было достигнуто благодаря масштабной программе импортозамещения. В итоге как финансы, так и продовольствие теперь защищены от любых внешних факторов нестабильности.