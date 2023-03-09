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Экономика 9 марта 2023 16:23

Эксперт: Рубль на этой неделе может вернуться в диапазон 70-75 в паре с долларом

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«На этой неделе рубль может сформировать локальное дно против доллара, евро и юаня и вернуться в диапазон 70-75 в паре с долларом», — полагает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В качестве главных причин он назвал сильную перепроданность рубля, которая «делает продажу валюты на текущих уровнях привлекательной для экспортеров, а покупку — непривлекательной для импортеров, а также снижение премии за риск после объявления 10-го пакета санкций со стороны ЕС и прохождения годовщины начала СВО». В ИК «Открытие Инвестиции» не видят предпосылок для того, чтобы евро и доллар в текущем году перешагнули планку в 100 рублей.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Не то, чтобы ЦБ хочет насолить людям»: почему в России сохранили запрет на снятие валюты

#центробанк #курс доллара #рубль
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