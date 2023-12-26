Эксперт: Рубль на долгом промежутке времени продолжит слабеть

Дать прогноз по валютам на короткий срок невозможно, но на «длинном горизонте» времени рубль продолжит слабеть по отношению к доллару, евро. Об этом сказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, пишет «Лента.ру».

По его словам, сейчас на рынке одновременно действуют несколько факторов. Именно поэтому спрогнозировать курс валют, учтя все многочисленные нюансы, невозможно.

Если же смотреть на годы вперед, то рубль будет слабеть. Причин на это две: первая – в РФ слабее экономика и производительность труда в сравнении с США и Европой. Второе – более высокая инфляция в отличии от западных стран. До тех пор, пока эта тенденция будет сохраняться, российская валюта будет слабая.

Что касается курса рубля через один год, то он тоже будет зависеть от ряда нюансов: цены на нефть, которые, в свою очередь, зависят от хода спецоперации, санкций и так далее.