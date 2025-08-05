Эксперт РТУ МИРЭА объяснила разницу между песчаными и галечными пляжами

Песчаные и галечные пляжи существенно различаются по уровню микробной угрозы — как по риску заражения, так и по вероятности распространения инфекций. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, ее слова приводит «Газета.Ru».

Песчаные пляжи образуют пористую структуру, способную накапливать различные органические загрязнения – от остатков пищи и биологических жидкостей до фекалий животных. Такая среда особенно благоприятна для размножения бактерий, в том числе кишечной палочки, стафилококков и энтерококков.

Кроме того, в песке могут сохраняться яйца гельминтов, особенно в зонах, где выгуливают собак. Наибольшему риску на таких пляжах подвержены дети и люди с ослабленным иммунитетом.

В отличие от песчаных, галечные пляжи менее склонны к микробному загрязнению. Как пояснила специалист, гладкие камни не задерживают органику, а морская вода свободно циркулирует между ними, способствуя естественной очистке.

По имеющимся данным, уровень микробной загрязненности воды у галечных пляжей ниже на 30-40% по сравнению с песчаными.

Тем не менее, Золотарева подчеркнула, что безопасность пляжа зависит не только от типа покрытия. Немалую роль играют санитарное состояние территории, наличие инфраструктуры, регулярная уборка и качество водообмена. Даже галечный пляж может быть небезопасным, если поблизости находятся сточные воды или не осуществляется контроль за животными.

Для снижения риска заражения специалист рекомендовала выбирать благоустроенные пляжи с регулярной санитарной обработкой, использовать пляжную обувь и избегать контакта с песком при наличии ранок на коже. Также важно строго соблюдать правила личной гигиены.