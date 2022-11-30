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Сельское хозяйство
30 ноября 2022  12:40
Арсений Каримов

Эксперт объяснил роль агрохолдингов в сельском хозяйстве Татарстана

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Татарстан входит в число регионов, где значительная часть сельхозземель контролируется агрохолдингами. Они играют большую роль в растениеводстве, особенно в посевах сахарной свеклы и зерновых, убежден академик Всероссийской академии сельхознаук, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им.Никонова Александр Петриков.

«В растениеводстве холдинги контролируют посевы сахарной свеклы и зерновых, и намного меньше – овощей и картофеля. Наибольшие площади агрохолдинги контролируют в регионах черноземного центра: Мордовии, Краснодарском крае и Татарстане», – объяснил он на пресс-конференции в ТАСС.

Итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в России показали тенденцию к укреплению малого и среднего агробизнеса, отметил эксперт.

#Сельское хозяйство
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