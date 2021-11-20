Эксперт: Россиян с доходом менее 25 тыс. рублей нужно освободить от НДФЛ

Граждан, доходы которых составляют менее 25 тыс. рублей, необходимо освободить от уплаты НДФЛ. Таким мнением в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» поделился руководитель проекта Finversia Ян Арт.

Когда мы ставим вопрос: „Давайте 15% НДФЛ платить с доходов, выше определенного уровня“. Я готов, только одно объясните мне, чего я добьюсь этим? Я бы хотел увидеть, что россиян с доходами до 25 тыс. рублей вообще освободили от уплаты НДФЛ», — заявил аналитик.

По его словам, в последнее время в России отмечается следующая тенденция — «государство богатеет, граждане беднеют». Исправить ситуацию поможет временная отмена налогов для МСБ.

«Вот эта ситуация — чудовищная диспропорция — мне представляется весьма проблемной. Я думаю, что мог бы быть отказ от налогов вообще. Во-первых, с малого и среднего бизнеса на какой-то вменяемый срок, на несколько месяцев полный отказ от налогов, и бюджет бы поддерживал», — поделился специалист.