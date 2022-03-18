Эксперт: Россия будет выстраивать абсолютно новую страну, всё для этого есть

Сейчас в мире происходит переломный момент. России нужно выстроить новую страну, для этого у нее есть все необходимые ресурсы. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился профессор МГИМО МИД России, полковник службы внешней разведки в отставке, член Президиума совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

«России придется выстраивать абсолютно новую страну. Мы — единственная страна с большим нереализованным продуктовым потенциалом, снабжаем этот мир энергией, экспортер безопасности в Евразии, и Россия — коридор между Востоком и Западом», — отметил эксперт.

По его словам, страну ждет выстраивание новой экономической системы с оборотом на Восток.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.