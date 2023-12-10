Эксперт: Российская нефть подорожает к концу 2024 года

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Нефть марки Urals, которую экспортирует РФ, к концу 2024 года подорожает до 65 долларов за баррель. При этом нефть марки Brent будет стоить около 75 долларов. Такой прогноз по «нефтяным расценкам» дал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что такие предположения сделаны им, основываясь на котировки фьючерсов на бирже ICE. Отметим, что, по словам Осадчего, разница между двумя марками нефти сократится в будущем году, составив всего 10 долларов.

Напомним, согласно статистике министерства финансов РФ, нефть марки Urals в январе-октябре 2023-го стоила в среднем 61,84 доллара за баррель. Интересно, что в октябре этого года нефть данной марки сложилась в размере 81,52 доллара за баррель – это на 15,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022-го (70,62 доллара за баррель).

Что касается курса доллара в 2024-м, то Осадчий предполагает, что курс этой валюты снова пробьет уровень в 100 рублей. Однако оценки в 200 рублей американская валюта не должна достигнуть – такое маловероятно, заключил аналитик.