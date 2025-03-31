Эксперт Росреестра Скрябина назвала главные правила безопасности при покупке недвижимости

Электронная подпись делает оформление недвижимости не только удобной, но и опасной, так как ее могут использовать мошенники для своих незаконных целей. Так считает начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина, чьи слова приводит «Радио 1».

Чтобы защитить свои права, эксперт рекомендовала поставить на документах отметку о невозможности перехода прав без личного участия. Для этого собственник должен обратиться в МФЦ, в Росреестр через личный кабинет правообладателя, на портале Госуслуг. Если от вашего имени придет иное лицо, то документы вернут без рассмотрения, поэтому всегда проверяйте наличие этой отметки, призвала Скрябина.

Также при покупке недвижимости проследите, чтобы продавец при вас запросил выписку о своих правах, открыв при этом портал Госуслуг или личный кабинет правообладателя. Придет выписка с его паспортными данными и СНИЛСом. На выписке будет QR-код, можно через него проверить подлинность.

Если же вам вдруг позвонили якобы из Росреестра, то будьте бдительны. Не нужно ничего сообщать по телефону. В любом случае необходимо пойти либо в МФЦ, либо в ближайший территориальный отдел управления Росреестра по вашему региону, предупредила эксперт.