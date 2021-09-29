Эксперт Росреестра по РТ объяснила, кто может воспользоваться гаражной амнистией

С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон о гаражной амнистии. Кто может им воспользоваться, разъяснила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева.

«Данный закон призван помочь в оформлении прав на гаражи и земельные участки многим гражданам, которые до 1 сентября не могли этого сделать по различным причинам. Закон важен для тех, у кого не оформлен гараж по причине ликвидации ГСК, либо он был построен без надлежащих документов. Закон о гаражной амнистии поможет в оформлении прав на такие гаражи и земельные участки под ними. Закон важен и в тех случаях, когда правообладатель гаража в свое время не смог оформить право на гараж и умер, а наследственное дело не открывалось», – сказала она.

Мухаметгалиева отметила, что не любые гаражи попадают под закон. Строение должно быть капитальным и являться объектом недвижимости. Это такой объект, который нельзя перенести на другое место, не причинив ущерба. Земля под ним должна находиться в муниципальной или государственной собственности. Кроме того, гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года – до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Он не должен быть признан самовольной постройкой и располагаться в зоне паркинга. Чтобы воспользоваться гаражной амнистией, татарстанцам следует обращаться с заявлением и документами в органы местного самоуправления по месту расположения гаража.