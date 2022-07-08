Эксперт Роспотребнадзора заявил о ненужности нового введения ковидных ограничений в РФ

Вновь вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом Covid-19 в мире необходимости нет. Об этом заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов, передает РИА Новости.

«Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет», — убежден специалист.

Вместе с тем Семенов допустил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране может ухудшиться. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — констатировал доктор биологических наук.

Ранее несколько стран, включая Италию и Францию, сообщили о росте заболеваемости Covid-19. О приближении новой волны пандемии предупредил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

С 2 июля в России отменены масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других ограничений. С 15 июля должны быть сняты ограничения, связанные с пересечением границы РФ.