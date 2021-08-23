Эксперт Роспотребнадзора: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в РФ перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

Эпидемиолог обратил внимание, что увеличение темпов вакцинации значительно повлияло на улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — сказал он.

23 августа Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией впервые с 23 июня сообщил менее чем о 20 тыс. заражениях в России, выявленных за последние сутки.

В то же время Горелов отметил, что прирост около 19 тыс. заболевших по всей стране — это все еще очень серьезная цифра. По словам эксперта, нужно продолжать строго соблюдать все антиковидные меры.

Он также напомнил о необходимости прохождения вакцинации теми гражданами РФ, которые еще не успели этого сделать. «Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно», — добавил Горелов.

По его словам, осень — это сезон роста заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится и новая коронавирусная инфекция, поэтому снижение коллективного иммунитета, скорее всего, неизбежно.

Эпидемиолог посоветовал россиянам по возможности также привиться от гриппа и от пневмококковой инфекции.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно призывал россиян прививаться от коронавируса, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин. 30 июня в эфире прямой линии-2021 глава государства заявил о том, что вакцинировался препаратом «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».