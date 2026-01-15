Эксперт Роскачества заявила, что штрафы за внешний вид работников незаконны

Неопрятный внешний вид сам по себе не может служить основанием для наказания сотрудника, поскольку такого понятия в Трудовом кодексе России не существует. Работодатель не вправе привлекать работника к ответственности, опираясь на субъективные оценки его внешности. Об этом в комментарии «RT» сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что при этом требования к внешнему виду и личной гигиене могут быть установлены на законных основаниях – через трудовой договор или локальные нормативные акты, включая правила внутреннего трудового распорядка.

Отдельно эксперт обратила внимание на вопрос запаха. По ее словам, если речь идет о стойком неприятном запахе, который мешает коллегам или клиентам либо нарушает санитарные нормы, работодатель вправе реагировать. Однако речь должна идти не о самом запахе, а о нарушении закрепленных правил гигиены или условий труда.

Ганькина отметила, что подобные требования особенно актуальны для сфер с повышенными стандартами – медицины, общественного питания, торговли и работы с клиентами.

Она также подчеркнула, что при наличии формально закрепленных требований и подтвержденных жалоб нарушение может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. При этом денежные штрафы за внешний вид или запах являются незаконными, а любое дисциплинарное взыскание возможно только при строгом соблюдении процедуры, предусмотренной статьей 192 Трудового кодекса РФ.