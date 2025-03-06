Эксперт Роскачества: Замороженные продукты сохраняют полезные свойства

Заморозка продуктов помогает долго сохранять их свежесть и вкус, однако многие считают готовые или овощные смеси неполезными. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» посоветовала соблюдать рекомендации по хранению замороженной еды, чтобы она сохраняла полезные качества.

«Если производитель заявляет нам, что хранить при -18 30 дней или полгода, то нужно понимать, что это не просто так. Повторное размораживание и замораживание не рекомендованы, запрещены техническими регламентами», — сообщила эксперт.

По ее словам, производители прилагают значительные усилия, используя технологию шоковой заморозки, чтобы сохранить всю питательную ценность продукции. Поэтому важно внимательно изучать этикетки перед использованием.

Эксперт также рассказала, что замороженные фрукты и овощи, собранные в сезон и своевременно подвергнутые заморозке, сохраняют свою пользу. Если ягоды, фрукты и овощи были выращены в подходящих климатических условиях и правильно обработаны, они сохраняют все свои ценные свойства.