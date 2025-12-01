Эксперт Роскачества посоветовала, как выбрать качественное оливковое масло

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» дала потребителям несколько советов, как выбрать качественное оливковое масло.

Во-первых, подчеркнула специалист, качественный продукт не может стоить дешево. Соответственно, очень низкие цены должны насторожить покупателя.

Во-вторых, стоит изучать рейтинги на портале Роскачества (rskrf.ru), где перечислены все проверенные марки – как достойные, так и фальсифицированные.

Одной из причин появления на полках магазинов некачественного продукта Завьялова назвала маркировку. На этикетке бутылки может быть написано «оливковое масло», тогда как в таможенных документах ее содержимое проходит как простая смесь растительных масел.

«Если по жирнокислотному составу масло отклоняется от эталонного оливкового, значит, чем-то это масло было разбавлено», – добавила она.

Эксперт заверила, что теперь, оценив масштаб проблемы, в Роскачестве будут проверять оливковое масло так же регулярно, как и другие проблемные категории.