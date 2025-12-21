Эксперт Роскачества объяснила, что снижение оклада возможно только по соглашению сторон

Снижение заработной платы работника допускается только при строгом соблюдении норм трудового законодательства и зависит от того, какая именно часть дохода подлежит уменьшению, как она была установлена и по каким причинам происходит изменение. Об этом в комментарии «RT» сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что заработная плата включает три составляющие – оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. По ее словам, если речь идет об изменении условий трудового договора, включая уменьшение оклада, такие корректировки возможны исключительно по соглашению сторон и должны быть оформлены письменно.

Ганькина также отметила, что в предусмотренных Трудовым кодексом случаях работодатель обязан заблаговременно уведомить сотрудников о предстоящих изменениях и их причинах – не позднее чем за два месяца. При этом работникам, не согласным на новые условия, должны быть предложены имеющиеся вакантные должности в письменной форме.

Вместе с тем специалист указала, что переменная часть заработной платы не требует обязательного уведомления при снижении или отмене. Так, если премии зависят от финансовых показателей компании, их невыплата при отсутствии доходов не считается изменением условий трудового договора.