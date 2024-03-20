Эксперт: После выборов наступает важная веха в жизни страны

Обработка итоговых протоколов участковых избирательных комиссий завершена, результаты объявлены, поздравления приняты. Что же ждет жителей республики и страны после выборов, поделилась в беседе с «Татар-информом» заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, проректор по развитию и инновациям КГЭУ доктор технических наук Ирина Ахметова.

Она напомнила, что вступление в должность действующего и избранного Президента РФ Владимира Путина должно состояться 7 мая 2024 года. Список приглашенных на мероприятие определяет служба протокола Президента РФ.

Как правило, это члены Правительства, члены обеих палат Федерального собрания, руководители Администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, представители дипломатического корпуса.

«Но это еще не все. В соответствии со ст. 116 Конституции РФ Правительство России во главе с председателем слагает свои полномочия. При этом члены Кабинета Министров продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава Правительства», — пояснила она.

Формирование нового Кабинета Министров проходит в два этапа. Сначала Президент РФ назначает Премьера с согласия Государственной Думы. Затем председатель Правительства в течение недели представляет главе государства свои предложения по структуре и составу кабинета. Если Госдума трижды отклоняет представленные Президентом кандидатуры, глава государства самостоятельно назначает Председателя Правительства, распускает парламент и определяет дату новых выборов в Госдуму.

«В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти РФ, утвержденной указом Президента России от 21 января 2020 года, в нашей стране 5 министерств, подведомственных Президенту России, и 16 министерств, подведомственных Правительству России», — рассказала Ирина Ахметова.

Максимальный срок для формирования нового Правительства в соответствии с конституцией РФ составляет 1 месяц.

«Таким образом, нас ожидает не менее важный период в жизни нашей страны, поскольку именно федеральные министры организуют работу и несут ответственность за реализацию государственной политики в установленной сфере», — заключила спикер.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.