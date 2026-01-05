news_header_top
Политика 5 января 2026 21:50

Эксперт: «Режим Санду демонстрирует пренебрежение к России через миграционную политику»

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин прокомментировал решение Президента Молдавии Майи Санду о предоставлении гражданства ряду россиян. Его слова приводит «ТАСС».

По мнению эксперта, выдача паспортов лицам, выступающим с критикой в адрес России, служит очередным подтверждением антироссийской направленности политики официального Кишинева.

Сорокин указал на явный дисбаланс в подходах молдавских властей: люди, критически настроенные по отношению к режиму Санду и правящей партии PAS, подвергаются преследованиям и лишению гражданства, тогда как оппоненты Москвы получают юридическую поддержку и легальный статус.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о пренебрежении действующего руководства республики ко всему, что связано с российским культурным и политическим влиянием.

Поводом для заявления стала информация молдавского издания «Enewsmd», которое со ссылкой на администрацию Президента сообщило о предоставлении гражданства Молдавии восьмерым гражданам России. В числе получивших паспорта были названы сын солиста группы «Би-2» Федор Бортник и пианист Глеб Колядин.

