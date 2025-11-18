news_header_top
Руc Тат
Общество 18 ноября 2025 20:50

Эксперт рекомендовал просить перерасчет платежей при низкой температуре в квартире

Фото: © «Татар-информ»

Член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель муниципального отделения в Балашихе Петр Попов в беседе с «Радио 1» рассказал, как действовать жильцам, чтобы получить перерасчет за отопление, и дал пошаговую инструкцию.

По его словам, первым делом необходимо убедиться, что температура в квартире действительно ниже нормативов. Попов напомнил, что, согласно действующим требованиям в Подмосковье, температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых квартирах – не менее 20 градусов.

Он отметил, что даже субъективное ощущение холода, когда в помещении невозможно находиться в легкой одежде, уже является основанием для проверки.

Далее он рекомендовал обращаться в управляющую компанию – по телефону, через единую диспетчерскую службу или лично. Попов уточнил, что на устранение неисправности УК по закону отводится один день, а в более сложных ситуациях – до семи дней.

Эксперт подчеркнул, что важно фиксировать проблему письменно: нужно составить акт в простой форме и отправить его в управляющую организацию любым удобным способом. Он отметил, что для этого можно использовать «Госуслуги».

По мнению Попова, ключевым фактором является последовательность действий и документальное подтверждение каждого шага. Он подчеркнул, что жильцам не стоит мириться с холодом и необходимо добиваться соблюдения своих прав на комфортную температуру в квартире.

