Эксперт: Регионам стоит выдавать подарочные карты за вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы запустили программу «Миллион призов», по которой горожане старше 60 лет будут получать подарочную карту или промокод на 1 тыс. рублей за сделанную прививку от коронавируса. Эксперт предложил распространить практику и на другие регионы, пишут «Известия».

«Конечно, это не тот бюджет, чтобы у пунктов вакцинации выстроились очереди из пожилых. Тем не менее тем, кто уже решил вакцинироваться, это будет приятно. Стоит распространить такой опыт и в других регионах. Там материальное поощрение будет особенно актуально», — уверен главврач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

В Москве программа стартует с сегодняшнего дня. Жители столицы старше 60 лет смогут получить подарочную карту на 1 тыс. рублей или промокод на ту же сумму в поликлиниках и пунктах вакцинации. Использовать бонус можно будет в магазинах, аптеках и ресторанах.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что такая программа позволит поддержать не только пожилых, но и малый бизнес.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса в марте. Недавно он объявил, что получил уже вторую дозу вакцины. При этом глава государства так и не сказал, каким именно российским препаратом он прививался.