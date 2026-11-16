Эксперт: рефинансирование ипотеки выгодно при снижении ставки на 1,5–2 п. п.

Рефинансирование ипотеки выгодно, если новая ставка будет ниже текущей минимум на 1,5–2 процентных пункта. Если человек оформил ипотеку или потребительский кредит под высокую ставку, имеет смысл периодически сравнивать условия с предложениями банков, заявил NEWS.ru руководитель отдела ипотеки девелопера Level Group Юлиан Овечкин.

Овечкин отметил, что рефинансирование особенно целесообразно рассматривать, когда разница между текущей и новой ставками составляет не менее 1,5–2 процентных пунктов. Если заемщик оформил рыночную ипотеку на пике ставок под 20–21% годовых, ему стоит изучить предложения по рефинансированию: сейчас ставки по отдельным программам могут составлять от 17,5% в зависимости от банка. Например, разница между прежними 21% и новыми 18% составляет три процентных пункта, и при крупной сумме остатка долга это может обеспечить существенную экономию на ежемесячных платежах и сократить общую переплату на миллионы рублей. Однако важно учитывать оставшийся срок кредитования, размер задолженности и дополнительные расходы на оформление новой сделки.

Эксперт подчеркнул, что значение имеет не только разница ставок, но и оставшийся срок, размер долга и сопутствующие расходы. Если заемщик выплатил больше половины ипотеки, рефинансирование, как правило, уже не имеет экономического смысла. На начальном этапе большая часть ежемесячного платежа приходится на проценты, поэтому снижение ставки дает более заметный эффект, а ближе к концу кредитования соотношение меняется и выгода сокращается. Если разница между ставками составляет менее одного процентного пункта, расходы на оформление новой сделки могут перекрыть экономию.

Он добавил, что семьям с несколькими займами с высокими ставками и разными датами платежей может быть полезно объединить кредиты в один. При этом важно не ориентироваться исключительно на размер нового ежемесячного платежа: если потребительский кредит и задолженность по карте объединяют в один заем на длительный срок, платеж может стать комфортнее, но итоговая переплата увеличится.