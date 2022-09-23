Эксперт: Референдумы в ДНР, ЛНР и освобожденных территориях соответствуют уставу ООН

Стартовавшие сегодня референдумы на площадках народных республик Донбасса, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей полностью соответствуют положениям о самоопределении народов, зафиксированных в уставе ООН. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Есть устав Организации объединенных наций (ООН), и в соответствии с ним каждый народ имеет право на самоопределение. И сегодня мы видим, как жители Донецкой и Луганской народных республик, а также жители Херсонской и Запорожской областей реализуют свое право на самоопределение путем участия в референдумах», – пояснил он.

По словам эксперта, жители данных территорий являются русскоязычными и видят свою дальнейшую жизнь вместе с Россией. Поэтому значение проходящих референдумов сложно переоценить – определяется будущее всей страны.

«Это событие имеет очень большое значение. Ведь речь идет о русскоязычном населении, которое чувствует себя частью России», – резюмировал Тимур Какохо.

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проводят референдумы о вхождении в состав России. Решение республик Донбасса и освобожденных территорий поддержал Президент РФ Владимир Путин.

У всех граждан, вынужденно уехавших с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и проживающих сейчас на территории Татарстана, также есть возможность проголосовать на избирательных участках.

