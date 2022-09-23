Эксперт: Референдумы на освобожденных территориях восстановят историческую справедливость

Референдумы, стартовавшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, восстанавливают историческую справедливость, открывая для них новые перспективы развития в составе России. Об этом «Татар-информу» рассказал доктор политических наук завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

Он подчеркнул, что референдумы, которые сейчас проводятся на этих четырех территориях, – необходимость. Им нужна мощная защита регулярной армии и обеспечение права на жизнь для местных жителей.

«Результаты голосования будут известны после 27 сентября. Но предсказать их результаты возможно уже сегодня. Социологические опросы свидетельствуют: голосование за вхождение в РФ будет подавляющим – от 80 до 95 процентов», – отметил Большаков.

По его словам, по итогам референдумов жители этих территорий получат защиту, помощь и перспективу развития в качестве субъектов большой и сильной страны.

«Восстанавливается историческая справедливость – Новороссия вновь в составе России. Для жителей РФ – это воссоединение исторических земель. Сейчас главное – спасти людей и обеспечить их защиту», – заключил политолог.

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проводят референдумы о вхождении в состав России. Решение республик Донбасса и освобожденных территорий поддержал Президент РФ Владимир Путин.

У всех граждан, вынужденно уехавших с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и проживающих сейчас на территории Татарстана, также есть возможность проголосовать на избирательных участках.

