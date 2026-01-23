Эксперт разъяснила правила предоставления ежегодного отпуска

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск в России реализуется через утвержденный график отпусков, предусмотренный Трудовым кодексом РФ. Как рассказала в беседе с «RT» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, утвержденный график имеет юридическую силу как для работодателя, так и для работника.

Документ формируется в конце года на следующий период с учетом интересов сотрудников и согласовывается с руководством. В графике указываются конкретные даты начала отдыха и его общая продолжительность.

Эксперт пояснила, что работодатель не вправе в одностороннем порядке отказать сотруднику в предоставлении отпуска в сроки, зафиксированные в графике. Изменение дат возможно только при наличии письменного согласия работника. Прервать уже начавшийся отпуск также допускается исключительно с письменного одобрения сотрудника.

При этом Санина отметила, что, если работник просит предоставить отпуск в даты, не предусмотренные графиком, окончательное решение остается за работодателем. В таком случае отказ будет законным, а самовольный уход в отпуск без согласования может быть признан прогулом и повлечь дисциплинарное взыскание или увольнение.

Кроме того, работодатель обязан предоставлять учебный отпуск студентам на период сессии. Основанием для этого служат заявление сотрудника и справка-вызов из образовательной организации.

Санина также разъяснила, что при препятствовании уходу в отпуск, предусмотренный графиком, сотруднику рекомендуется сначала официально напомнить работодателю о гарантиях, закрепленных Трудовым кодексом. Если руководство продолжает отказываться подписывать документы и угрожает санкциями, работник вправе защищать свои интересы через трудовую инспекцию или суд.