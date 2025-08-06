Эксперт разъяснил, с какими диагнозами запретят водить с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания к управлению транспортом. Об этом RT рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, из перечня исключена редкая ахроматопсия. Вместо нее теперь упоминаются более распространенные аномалии цветового зрения – частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного или зеленого цвета. «Аномалий очень много как врождённых, так и приобретенных», – уточнил эксперт.

Кроме того, список пополнили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Это связано с тем, что вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать тревожность и сенсорную чувствительность.

Умнов также подчеркнул: если диагноз установлен уже после получения водительских прав, документы могут быть аннулированы – даже несмотря на то, что медкомиссия в России проходит раз в 10 лет.

Кроме заболеваний, ограничения есть также и в отношении некоторых лекарственных препаратов. Это, в частности, транквилизаторы, снотворные, антидепрессанты и нейролептики, которые применяются при психических нарушениях. Осторожность также необходима при приеме ноотропов.