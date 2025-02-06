Эксперт: Развитие водного фронта Москвы может стать примером для Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развитие водного фронта Москвы может стать примером для Казани. Об этом заявил на пленарной сессии Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов.

«Я считаю, что развитие водного фронта Москвы может стать примером и для Казани. Мы построили большое количество мостов, новых набережных. Водный фронт Москвы преобразился кардинально – это тот опыт, который мог [бы] быть интересен Казани. Опыт борьбы с ветхим жильем также применим», – отметил Кузнецов.

Главный архитектор Москвы также поделился своими воспоминаниями о столице Татарстана и заметил, что Казань для него «очень близкий, родной» город.

«Я здесь работал. Проект, над которым я работал, всё еще считается достойным образцом архитектуры – Дворец водных видов спорта. Мы строили его к Универсиаде 2013 года. Я сегодня главный архитектор Москвы, но до того как я им стал, у меня был богатейший опыт работы в Казани», – сказал Сергей Кузнецов.

Он пожелал, чтобы Казань была Меккой современной архитектуры. «Для этого есть абсолютно все возможности», –заключил архитектор.