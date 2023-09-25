Эксперт: Развитие компетенций помогает студентам быть более ценными для работодателей

Насколько велика в Татарстане потребность в трудовых ресурсах, какие «профессии будущего» наиболее востребованы в республике – на эти и другие темы рассуждали спикеры из РТ в рамках «Экспертного клуба».

Эксперт Мария Нефедова отмечает, что в настоящее время, когда высоки скорость прогресса и развитие технологий, «необходимо постоянно развивать новые компетенции, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям».

«Студенты, обладающие широким набором компетенций, могут легче адаптироваться к новым требованиям профессий, вносить инновации и быть более гибкими в выборе своей профессиональной карьеры», – говорит Нефедова. Он также добавляет, что студенты, которые не останавливаются в своем развитии, становятся более ценными для работодателей.

Она подчеркивает, что работодатель ищет не только специалиста, компетентного в своей области, но и тех, «кто может работать в команде, принимать решения, быть креативными и находить инновационные решения проблем».

По мнению Нефедовой, в Татарстане для развития компетенций и саморазвития созданы все условия. Способствуют этому движение «Молодые профессионалы», партнерство организаций среднего профессионального образования с работодателями, система оценки квалификации, работа с талантливой молодежью, проекты общества «Знание» и многое другое.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила, что вопросы развития рынка труда в России обсуждались на недавнем расширенном заседании Президиума Госсовета РФ. «Президент России Владимир Путин дал четко понять, что все направления развития образования и подготовки кадров будут усиливаться и наращиваться. Будут учитываться тенденции технологического и индустриального развития, формироваться пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики – и все это, при участии непосредственных работодателей и руководителей вузов, колледжей и техникумов», – сказала она.

Павлова добавляет, что по итогам должен быть создан механизм, при котором в каждом регионе будут готовить максимально востребованных специалистов.

«Эти меры крайне необходимы, потому что сегодня мы испытываем серьезный дефицит квалифицированных кадров», – отмечает эксперт. При этом, несмотря на то, что уровень безработицы в Татарстане находится на историческом минимуме, «запрос на кадры есть».

Она подчеркнула, что необходимым условием для решения проблемы является «обязательная связка образовательного процесса и практической составляющей». Павлова также выразила мнение, что сегодня в условиях спецоперации стираются границы в разделении профессий на «мужские» или «женские». Кроме того, имеется серьезный спрос на рабочие профессии.

«Профессии будущего», по словам эксперта, связаны с индустрией больших чисел, их обработкой, искусственным интеллектом, робототехникой, беспилотными аппаратами, генетикой, биологией, сельским хозяйством.

Проблему «утечки» молодых специалистов Павлова предлагает решать повышением инвестиционной привлекательности регионов. «Республика Татарстан долго работала над повышением инвестиционной привлекательности, и сегодня этот капитал у нас есть, но мы продолжаем активно работать над тем, чтобы в республику приходили инвестиции. А инвестиции — это всегда новые рабочие места», – резюмировала она.

В этом вопросе коллегу поддерживает кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин. «В России и, в частности в Республике Татарстан, сейчас стараются создать самые комфортные условия для развития инновационных отраслей экономики, таких как информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и другие», – говорит он.

Гафиятуллин считает, что ноибольшее внимание нужно уделять подготовке кадров именно в этих областях.

Учитель математики лицея Иннополис Арман Костанян акцентирует внимание на на площадку «Профессионалы», которая дает возможность ученикам, студентам уже с раннего возраста попробовать себя в роли специалиста той или иной области.

«Это безусловно необходимый проект в современном мире, который уже можно сказать стал частью системы образования», – говорит он. Костанян отмечает, что ученики лицея активно принимают участие в соревнованиях про различным компетенциям, и некоторые благодаря этому проекту уже определили свой вектор развития.

«Подобные проекты помогают системе образования перейти из режима "реагирующая" в "опережающая", так как мы, сами того не замечая, делаем огромный цифровой скачок, который просит от нас новых специалистов с различными навыками», – пишет эксперт.

По его мнению, «профессии будущего» находятся в основном в сфере информационных технологий.