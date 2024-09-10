Эксперт: Разработчики цифровых продуктов могут сделать бизнес в Малайзии и Бразилии

Необходимо стремиться на международный рынок, поскольку только так можно сделать конкурентоспособный продукт. Об этом заявил исполнительный директор компании, которая занимаемся созданием технологий и продуктов на базе искусственного интеллекта, Дмитрий Марков на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Не существует барьеров. Кто-то говорит, что нас никто не ждет. Это неправда. Сделайте нормальный продукт, покажите, что он рыночный по своим характеристикам, дайте стоимость ниже, чем у конкурентов, и с вами будут работать», - сказал спикер.

Разработчикам цифровых решений он рекомендовал обратить внимание на рынки Ближнего Востока, юго-восточной Азию.

«Там бы выделил Малайзию. Даже в Южной Корее можно сделать бизнес. Я бы еще внимательно посмотрел на Бразилию. По ментальности люди этой страны похожи на нас», - отметил Марков.

Он добавил, что российские компании в отличие от западных не только предлагают продукт, но и технологический консалтинг к нему.

«И это ценится. Потому что во многих иностранных компаниях, которые внедряют искусственный интеллект, в штате нет таких людей. Нужно делать за них. И если вы такой сервис дадите, то легко будете конкурентоспособны», - заключил спикер.